في نقاط.. الفرق بين "الممارسة" و"العداد الكودي" للكهرباء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في يناير الماضي، على إلغاء العمل بنظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبدال نظام تركيب العدادات الكودية به؛ لإعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، المعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017، بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي جرى توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين.

وفي ما يلي يوضح "الخليج 365" الفرق بين نظام الممارسة والعداد الكودي:

نظام الممارسة

عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره ضد المباني والمنشآت المخالفة أو سارقي التيار الكهربائي؛ خصوصًا التى توجد بالمناطق العشوائية من خلال توقيع غرامة شهرية تتراوح بين 400 و800 جنيه؛ أي ما يعادل استهلاك 650 كيلووات/ ساعة، وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين.

العدادات الكودية

الهدف الرئيسي من تركيبها هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار؛ لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلًا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها والتي قد تؤدي إلى أعطال تكبد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات.

مزايا العدادات الكودية

تقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي؛ حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية، ومساعدة شركات توزيع الكهرباء في عمليات التحصيل، والحد من الإسراف في استخدام واستهلاك التيار.

يستفيد العميل في حالة تجديد شحن الكارت، من فترة عدم فصل التيار ما بين الساعة 5 مساءً والساعة 10 صباح اليوم التالي، وكذلك في أيام الجمع والعطلات الرسمية، وفي جميع الحالات يسجل الاستهلاك للمحاسبة عند تجديد الشحن.

يتيح للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها وفقًا لإمكاناته، بالإضافة إلى عدم الاحتياج إلى قارئ العداد والمحصل، حيث يستطيع المشترك مراقبة استهلاكه بنفسه، وذلك من خلال شاشة يستطيع من خلالها معرفة ما تبقى له من رصيد شهري بالعداد بالجنيه المصري.

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كما يجري شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، من خلال "كروت" متاحة في شركات توزيع الكهرباء المنتشرة، حسب التوزيع الجغرافي للمستهلكين، ومواعيد الشحن بهندسة شركة التوزيع التابع لها، من 8 صباحًا حتى 12 ليلًا.

طرق تركيب عداد كودي:

1- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع؛ ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار إليها؛ ولكن يحمل رقمًا كوديًّا.

2- سعر الكيلووات/ ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره، وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

4- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبدال العداد الكودي به، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

5- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة؛ أي من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ مليونًا و290 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية إذا استوفوا الشروط والقواعد التي ستحددها الوزارة.

6- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل؛ ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة إلى الكهرباء؛ أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

7- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد؛ للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

8- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.