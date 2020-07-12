اليوم الوادي الجديد تبدأ تلقي طلبات المنازل الريفية بواحة باريس



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تبدأ محافظة الوادي الجديد، تلقى طلبات الراغبين للحصول على منزل ريفي وأرض زراعية بالمنافع والمياه بمشروع القرى النموذجية اعتبارا من اليوم الأحد 12 يوليو ولمدة 15 يومًا، وذلك بأرض الملك بمدينة باريس بين قريتي بغداد وعدن وملحق بها مشروع زراعي متكامل.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن من الشروط تضمنت أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 سنة، على أن يكون المتقدم من مدينة باريس والقرى التابعة لها (بغداد – عدن – جدة) مؤكدا أن تقديم الطلبات سيكون بمقر المركز التكنولوجي لمركز باريس.

وأكد الزملوط، أن الشروط تتضمن ألا يكون المتقدم حاصل على تقسيمات الشباب أو أرض جمعيات أو وحدات سكنية أو ابني بيتك أو شطب بيتك، وألا يكون حكم عليه بقضية جنائية وألا يكون المتقدم موظفا وألا يكون من مستفيدي نظام وضع اليد.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم تخصيص 20 منزل للمتضررين من حشرة النمل الأبيض بقرية جدة وسيجري تسليم المنازل للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط فور الانتهاء من التخصيص وإجراء القرعة.