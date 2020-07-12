كورونا في 24 ساعة| طبيبة تفجر مفاجأة وعلماء يكشفون سر غموض الفيروس



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن وفاة 67 حالة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة اتباع عدد من القواعد داخل أماكن العمل لتجنب انتقال عدوى كوفيد - 19.

وفجرت عالمة صينية فرت قبل أشهر قليلة من هونج كونج خوفاً من ملاحقتها من قبل السلطات الصينية، مفاجأة حول تفاصيل ظهور فيروس كورونا المستجد في ديسمبر الماضي، مؤكدة أن السلطات تسترت بشكل متعمد حول الملف، مضيفة أن رؤساءها حاولوا إسكاتها حين نبهتهم في بداية ظهور الوباء، حسبما نقلت العربية الإخبارية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض طفيف.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لا ينقل بالهواء ومنظمة الصحة العالمية متخبطة

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حاولوا إسكاتها في بداية الأزمة.. عالمة صينية تفجر مفاجأة حول كورونا