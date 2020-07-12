إصابتان في جريمة إطلاق نار في يركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في جريمة إطلاق نار نفذت في قرية يركا في الجليل الأعلى فجر اليوم الأحد، حيث تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بملابسات الحادث.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تعرض شابان لجريمة إطلاق نار في يركا، أسفرت عن إصابتهما بجراح وصفت بأنها متوسطة، نقلا على إثرها بواسطة الإسعاف إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا.

وجاء في بيان صادر عن مركز حيان الطبي "قدمت طواقم حيان بعد منتصف الليلة، العلاج لشابين من حادثة إطلاق نار في قرية يركا أحدهما يبلغ من العمر 33 عاما والآخر 21 وصفت الإصابتين بالمتوسطة. وتم نقلهما لغرفة العلاج المكثف في مستشفى نهاريا".

ومساء السبت، أصيب 3 شبان بجراح متفاوتة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في قرية جسر الزرقاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا حول تعرض 3 شبان لإطلاق نار، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجراح وصفت بالخطيرة. فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بالمتوسطة.