حالة الطقس: استمرار موجة الحر حتى الثلاثاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن تستمر موجة الحر التي تشهدها البلاد منذ يوم الجمعة، بحيث لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، على أن تستمر موجة الحر حتى الثلاثاء.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من التعرض لأشعة الشمس، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا، كما حذرت من خطر إشعال النار في المناطق المفتوحة والطبيعية التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وتكون الأجواء، اليوم الأحد، حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات.

ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال خصوصا في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

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في يوم الإثنين، لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نهاراً بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات.

ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة الى الاعتدال خصوصا في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات.

ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال في الجبال العالية وتبقى دافئة نسبيا في المناطق المنخفضة. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.