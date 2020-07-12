الطيرة: هدم قاعة أفراح واندلاع مواجهات مع الأهالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، قاعة أفراح رغدان في مدينة الطيرة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، فيما اندلعت مواجهات بين عناصر من الشرطة والعديد من المواطنين الذين حاولوا التصدي للجرافات ومنع عملية الهدم.

وداهمت الشرطة معززة بقوات من الوحدات الخاصة بساعات الفجر المدينة، وقامات على إغلاق منطقة تواجد قاعة أفراح رغدان، وذلك بغرض تأمين الحماية الجرافات خلال تنفيذ عملية الهدم، ومنعت من المواطنين الاقتراب من المكان.

وقام عشرات الشبان ومجموعة من المتجمهرين بإغلاق أحد الشوارع المؤدي إلى منطقة القاعة، فيما قامت قوات الشرطة بالاعتداء عليهم وقمعهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

يذكر أنه في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، أصدرت المحكمة المركزية في اللد، أمرا يقضي بتجميد مؤقت لأمر الهدم الصادر بحق قاعة الأفراح.

وسبق أن سلمت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، أصحاب القاعة، أمر الهدم الفوري، مع إلغاء أمر استخدام القاعة الذي تلقوه من البلدية قبل عام، لمدة 3 أعوام، والذي يتيح لهم العمل بالقاعة.