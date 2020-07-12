شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 248 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198804. وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ثلاث حالات إلى 9063 في المجمل.

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