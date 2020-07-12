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حالة وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 13 الفا و 417 شخص.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 289 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة يوجد 21 حالة انتقال عدوى محليا و23 حالة قادمة من الخارج.

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