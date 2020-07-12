هداف الدوري الإيطالي.. خطوة تفصل كريستيانو رونالدو عن الصدارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على بعد خطوة من احتلال صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

رونالدو سجل هدفي يوفنتوس من ركلة جزاء خلال تعادله المثير مع أتالانتا، بنتيجة 2-2، في المواجهة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "أليانز" بالجولة 32 من الكالتشيو.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في الكالتشيو هذا الموسم إلى 28 هدفا بفارق هدف عن تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ومتصدر ترتيب الهدافين، علما أن الأخير صائم عن التهديف في المسابقة منذ مواجهة تورينو في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

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ويحلم رونالدو بالتتويج بجائزة هداف الدوري الإيطالي، لتصبح ثالث مسابقة في الدوريات الكبرى التي يحصد فيها تلك الجائزة، بعدما نالها رفقة ريال مدريد في الدوري الإسباني موسمي 2013-2014 و2014-2015، إلى جانب فوزه بالجائزة في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد موسم 2007-2008.

فضلا عن ذلك، فإن رونالدو يحلم بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الأوروبية هذا الموسم، علما أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني يحتل الصدارة بـ34 هدفا.

على الجانب الأخر، يأمل إيموبيلي في الاستفاقة من صيامه عن التهديف، والفوز بجائزة هداف الكالتشيو التي توج بها في 2017-2018 بالاشتراك مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان السابق وباريس سان جيرمان الحالي.