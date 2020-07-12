شكرا لقرائتكم خلال جولة ميدانية.. ترمب يرتدي قناع الوجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستشفى والتر ريد العسكري، السبت، حيث شوهد وهو يرتدي قناع الوجه في الأماكن العامة للمرة الأولى وسط ارتفاع حالات الفيروس التاجي في الولايات المتحدة.

وتوجه ترمب على متن مروحية إلى المستشفى العسكري للقاء الجنود الجرحى والموظفين الطبيين، وقال للصحافيين في البيت الأبيض قبل مغادرته إنه "من المحتمل أن يرتدي قناعا".

وقال الرئيس بعد أشهر من رفضه ارتداء قناع علني "عندما تكون في مستشفى خاص، أعتقد أنه من المتوقع أن ترتدي قناعا".

وسجّلت الولايات المتّحدة 66,528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًا جديدًا، بحسب بيانات نشرتها، الأحد، جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

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وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرّرًا بالوباء، ارتفع إلى 3,242,073 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 134,729.

ومع تصاعد جائحة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، خرج العديد من أعضاء الحزب الجمهورى يحثون الناس على ارتداء الأقنعة، وأضافوا أنه يتعين أن تكون قضية صحية وليس سياسية.

الرئيس الأميركي مرتديا قناع الوجه

وقد بعث ترمب برسائل متباينة حول ارتداء الأقنعة، قائلاً إنه سيكون من المناسب ارتداؤها عندما تكون في الداخل وعلى مقربة من الآخرين. ودعا أيضا الصحافيين لارتداء أقنعة خلال المؤتمرات الصحافية.

وكانت المرة الوحيدة الأخرى التي قيل إن ترمب ارتدى قناعًا خلال جولة خاصة في مصنع "فورد" في ولاية ميشغان.