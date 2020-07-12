مظهر شاهين يهاجم أردوغان: "آيا صوفيا"في الأصل كنيسة..وتحويلها لـ"مسجد" ليس من الإسلام

قال الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين، إن قرار أردوغان، بتحويل متحف "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد، ليس من الإسلام في شيء، موضحًا انها في الأصل كنيسة والإسلام حث على احترام ممتلكات وعقائد الغير.

وأضاف "شاهين" خلال تصريحاته لقناة روسيا اليوم: إقدام أردوغان على هذه الخطوة محض دعاية له بعد تراجع شعبيته فى الداخل والخارج، والرفض فى الدول العربية لتحركات تركيا العسكرية في بعض دول المنطقة، وهو ما أثر سلبا على شعبيته.

ووتابع: خطوته غير المحسوبة بشأن آيا صوفيا كمحاولة لـ (تعويض) ذلك، إضافة إلى كونها خطوة انتخابية موجهة بالأساس إلى الداخل" ,معقبا : أردوغان "يحاول أن يظهر وكأنه محمد الفاتح أمام الشعوب العربية والإسلامية".