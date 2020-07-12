أكثر من 66 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بأميركا

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واشنطن: سجّلت الولايات المتّحدة السبت 66,528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًا جديدًا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرّرًا بالوباء ارتفع إلى 3,242,073 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 134,729.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة 60 ألفًا لليوم الخامس على التوالي في الولايات المتحدة، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات.

ووضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قناعاً للمرة الأولى في مكان عام السبت خلال زيارته مركزاً طبياً، من اجل ان يكون مثالا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وسار ترمب داخل أروقة مستشفى والتر ريد العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع أسود قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

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وكان ترمب قد صرح قبل الزيارة عند مغادرته البيت الابيض "أعتقد ان وضع قناع أمر عظيم. أنا لم أكن يوما أبدا ضد الاقنعة، لكني أعتقد بأن لها مكانا وزمانا مناسبين".

وذكرت تقارير إعلامية هذا الأسبوع أن مساعدي ترمب توسلوا اليه كي يوافق على وضع قناع في الأماكن العامة وأن يسمح للصحافيين بتصويره، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات وتخلف الرئيس عن المرشح الديموقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر.

ويستمر ترمب بالدفاع عن تعامل إدارته مع هذا الوباء على الرغم من أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من حيث الاصابات في العالم.

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