مقتل شرطيين أمريكيين في تكساس أثناء عملية أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأحد، بمقتل شرطيين في تكساس. وقُتل الشرطيين أثناء مطاردة لأحد المشتبه بهم وفق قناة العربية. ولم ترد أي تفاصيل إضافية عن الحادث.

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