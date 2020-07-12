بعد ساعات قليلة.. ظهور نتيجة قبول الحجاج المقيمين في السعودية

السعودية- ليندا سليم:

تظهر نتيجة قبول حجاج 1441/2020 على منصة وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بعد ساعات قليلة عقب تخصيص نسبة 70٪ للحجاج المقيمين بالداخل.

وكانت وزارة الحج والعمرة كشفت الإثنين الماضي، عن بدء التسجيل إلكترونيا في الموقع المخصص لاستقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، وفقاً للاشتراطات الصحية والتنظيمية، مشيرة في حين كشفت أن ظهور

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نتيجة مطابقة معايير الترشيح للحج ستكون في 21 من ذي القعدة 1441هـ.

وأعانت الوزارة عن المعايير والمحددات الرئيسة لاختيار الحجاج، مشيرة إلى أن نسبة غير السعوديين من إجمالي حجاج هذا العام ستكون 70%، وتكون نسبة السعوديين 30%، مؤكدة أن المعايير الصحية ستكون هي المحددة الرئيسي لاختيار

الحجاج.

وستكون الأولوية عبر اختيار من لا يعانون أي أمراض مزمنة، ولديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتتراوح أعمارهم بين 20 - 65 سنة، ويلتزمون بالحجر الصحي قبل أداء الفريضة وبعده.

فيما سيقتصر حجّ المواطنين السعوديين هذا الموسم الاستثنائي على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا الجديد، وسيُختارون من قاعدة بيانات المتعافين، بشرط أن تتوفر فيهم المعايير الصحية الموصي بها من وزارة الصحة السعودية.