شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تصل إلى 13 ألفا و497 حالة في جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا أمس السبت إصابة 13 ألفا و 497 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 264 الفا و 184 شخصا من بينهم 3971 حالة وفاة.
وكان أكثر من ثلث حالات الاصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.
وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرة المتاحة والأكسجين الطبي.
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