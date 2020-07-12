شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرتدي كمامة لأول مرة أثناء زيارة لمنشأة طبية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة خلال زيارة لمنشأة طبية عسكرية خارج واشنطن أمس السبت، حيث التقى بجنود مصابين وموظفي الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي وذلك رغم تجنبه وضع الكمامة علنا حتى في ظل انتشار وباء فيروس كورونا

وتمثل زيارة مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني المرة الأولى التي يظهر فيها ترامب وهو يضع كمامة منذ ظهور الفيروس في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري.

وكان الرئيس رفض من قبل ارتداء الكمامة في العلن أو دعوة الأمريكيين لارتدائها قائلا إنها حرية شخصية وذلك رغم قوله إنه سيرتديها إذا وقف في حشد أو تعذر عليه الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبيل زيارته للمنشأة الطبية "أعتقد أنه عندما تكون في مستشفى خاصة في هذا الموقع بالتحديد حيث تتحدث مع كثير من الجنود وأناس في بعض الحالات قد خرجوا للتو من غرف العمليات، أعتقد أنه سيكون شيئا عظيما أن ترتدي كمامة".

وسار ترامب داخل المنشأة أمام وسائل الإعلام مرتديا كمامة زرقاء لسلاح البحرية مزينة بالختم الرئاسي المنقوش بالذهب.