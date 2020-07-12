مولر يدافع عن تحقيقه بشأن علاقة روسيا بانتخاب ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
دافع المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشدة عن تحقيقه بشأن العلاقة بين روسيا وحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.
وكتب في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست يوم السبت أن التحقيق كان له " أهمية قصوى" وأكد أن حليف ترامب، روجر ستون، "لا يزال مدان بارتكاب جناية" بالرغم من قرار الرئيس الأمريكي بتخفيف عقوبة السجن عنه.
وكانت افتتاحية الصحيفة بمثابة أول بيان علني من مولر بشأن تحقيقه منذ ظهوره في الكونجرس في يوليو من العام الماضي.
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