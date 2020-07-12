شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المالي: فتح تحقيق لحصر خسائر المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح في كلمة له، أن مسؤوليته باسم دولة القانون هي ضمان أمن المواطنين، والممتلكات، والمؤسسات، مستنكرًا مشاهد العنف والدمار ومحاولات احتلال المؤسسات والمصالح الاستراتيجية في البلاد.
وكان مالي قد شهدت أول أمس، مظاهرات حاشدة استجابة للدعوة التي أطلقها حراك 5 يونيو، حيث تمكّن المحتجون من السيطرة على الإذاعة والتلفزيون، كما دخلوا مبنى البرلمان، وأغلقوا جسورًا في العاصمة باماكو.
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