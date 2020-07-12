شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. 46 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل (٤٦) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة، وفقاً للتقرير الوبائي ليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان تقريرها الوبائي، أمس، إن (٣٤) من الحالات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم، و(9) حالات في ولاية الجزيرة، و(3) حالات في ولاية القضارف.

وأشار التقرير إلى أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى (١٠٢٥٠) حالة، متضمناً (٦٥٠) وفاة، منوهاً إلى تماثل (٦٤) حالة جديدة للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (٥٣٤١) حالة.