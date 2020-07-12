شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يوافق على استمرار المساعدات إلى سوريا والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الأمن الدولي مساء أمس، على قرار باستمرار إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بصورة محدودة عبر معبر واحد. وصوت المجلس على مشروع قرار جديد مقدم من ألمانيا وبلجيكا، لتمديد آلية المساعدات الأممية إلى ملايين السوريين عبر معبر واحد على الحدود التركية. وأشارت إلى أن 12 عضواً صوتوا مع القرار فيما امتنع ثلاثة أعضاء بمجلس الأمن عن التصويت، موضحة أن التصويت نص على إبقاء "معبر باب الهوى" على الحدود التركية في شمال غربي سوريا مفتوحاً لمدة 12 شهراً حتى 10 يوليو 2021 م.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يوافق على استمرار المساعدات إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.