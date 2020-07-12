مولر يدافع عن تحقيقه بشأن علاقة روسيا بانتخاب ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دافع المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشدة عن تحقيقه بشأن العلاقة بين روسيا وحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.



وقال مولر، في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست"، السبت، إن التحقيق كان له أهمية قصوى وأكد أن حليف ترامب، روجر ستون، لا يزال مدانا بارتكاب جناية"، بالرغم من قرار الرئيس الأمريكي بتخفيف عقوبة السجن عنه.

وكانت افتتاحية الصحيفة بمثابة أول بيان علني من مولر بشأن تحقيقه منذ ظهوره في الكونجرس في يوليو/تموز من العام الماضي.

يذكر أن المحكمة الأمريكية العليا وافقت، الخميس قبل الماضي، على النظر في التماس قدّمه ترامب يهدف من خلاله إلى منع حصول الديمقراطيين في الكونجرس على مقاطع مصنّفة سرية من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

ولكن على الرغم من إمكان بدء المرافعات في الخريف، من غير المتوقّع أن تتخذ المحكمة العليا قرارها قبل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعني ذلك أن الديمقراطيين لن يتمكنوا من الوصول إلى الأدلة التي لا تزال مصنفة سرية والتي قدمها المحقق الخاص روبرت مولر إلى هيئة محلفين كبرى، لاستخدامها في المعركة الانتخابية في مواجهة ترامب.

وخلص تحقيق مولر، الذي بدأ في العام 2017 وانتهى في مارس/أذار 2019، إلى حصول تواصل بين مسؤولين في حملة ترامب ومسؤولين روس خلال الفترة التي حصل فيها التدخل الروسي في الحملة الانتخابية لمصلحة الرئيس الأمريكي.

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ولم يجد مولر أي دليل على مؤامرة جرمية من قبل الحملة للعمل مع الروس، لكن تقريره النهائي الذي تم حجب مقاطع كبيرة منه لم يقدم أيا من الأدلة الأساسية التي تم تقديمها إلى هيئة المحلفين الكبرى التي نظرت في القضية.

وفصّل مولر نحو عشر حالات يشتبه بأن ترامب سعى فيها بإعاقة التحقيق، لكنه لم يوجّه إليه رسميا الاتهام بعرقلة سير العدالة، كما أعلنت وزارة العدل أن التقرير لم يقدّم أدلة تجيز توجيه التّهم.

ويعتقد الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب أن المعلومات التي قدمها فريق مولر إلى هيئة المحلفين الكبرى يمكن أن تضر بترامب ورفعوا بالفعل دعوى قضائية في منتصف العام 2019 للحصول عليها.

وأعلنت وزارة العدل التي يتولاها بيل بار، الحليف المقرب لترامب، أنها لن تنشر التقرير كاملا.

وفي مارس/آذار، أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن طلب الديمقراطيين، واستأنفت وزارة العدل القرار أمام المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ، على أمل نقضه.

وتواصل لجنة مجلس النواب التحقيق لعزل ترامب في ما يتعلق بالتواطؤ المزعوم مع روسيا وعرقلة العدالة في هذه القضية.

وبعدما صوّت مجلس النواب على توجيه الاتهام لترامب في قضية طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق بحق منافسه الديمقراطي جو بايدن ونجه هانتر، صوّت مجلس الشيوخ على تبرئة ترامب من التهم المتعلقة بأوكرانيا في فبراير/شباط.