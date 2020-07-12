ترامب بالكمامة للمرة الأولى بمكان عام.. وإصابات كورونا تصل 3.22 مليون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كمامة للمرة الأولى في مكان عام، السبت، خلال زيارته مركزاً طبياً، مذعنا للضغوط كي يكون مثالا في مجال الصحة العامة.



وسار ترامب داخل أروقة مستشفى والتر ريد العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع أسود اللون قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وكان ترامب، قد أعلن، الخميس، أنه سيرتدي كمامة عندما يزور القوات الأمريكية في مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز في مقابلة "أتوقع أن أرتدي كمامة عندما أذهب إلى والتر ريد. أنت في مستشفى. أعتقد أنه شيء مناسب جدا. ليست لدي مشكلة مع الكمامة".

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، السبت، بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة نفسها، الجمعة، لتصل إلى 3.22 مليون حالة، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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وسجلت نيويورك أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 401029 حالة، بزيادة 0.2% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت ساوث كارولينا زيادة بنسبة 7.9% في عدد الحالات ليصل الإجمالي إلى 54699 حالة.

وفي المقابل سجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات بـ96 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



