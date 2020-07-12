السودان يبدأ فى بناء احتياطى من الذهب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

أعلن مسئول سوداني أن بلاده بدأت في بناء احتياطي من الذهب، وفقا للإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها السلطات المتعلقة بتلك السعلة الاستراتيجية في السودان، وقال مبارك اردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، في ندوة صحفية مساء اليوم الثلاثاء، إن الشركة ملتزمة بإشراك المجتمعات المحلية والمنتجين بالاستفادة من الإنتاج في تنمية المجتمعات المحلية، تنفيذا لمبدأ المسئولية الاجتماعية.

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وأوضح أن الشركة تعتزم تفعيل الإنفاق على البحوث العلمية في مجال المعادن وتشجيعها، من أجل تطوير العمل، حيث ظل هذا البند غير مستغل منذ عام 2015، موضحا أنه سيعلن قريبا عن شراكة مع مجموعة من الجامعات، مما سيتيح فرصا للبحوث والرحلات العلمية للاستفادة من بحوث الطلاب في الاستثمار مستقبلاً. وأشار اردول إلى السعي إلى توطين معامل الذهب والمعادن الأخرى، بحيث تصبح الفحوصات التي تجري على المعادن ملك للسودان، باعتبارها جزءا من الأمن القومي.

وأضاف أن الرضا المجتمعي يعد أحد الأركان الأساسية في عمل الشركة، بحيث سعت للمشاركة في التنمية المحلية والتنمية البشرية، بإشراك أبناء مناطق الانتاج في 14 ولاية من ولايات السودان في العمل بمكاتب الشركة وفروعها، وإنشأت لهذا الغرض إدارة المسئولية الاجتماعية.

وحذر من سياسة اقتلاع امتيازات التنقيب من المستثمرين بدعوى استرداد أموال وشركات ذهبت لأفراد بطريقة قد لا تكون إجراءاتها دقيقة بالكامل، حيث إن هذا النزع قد يُبعد المستثمرين، لافتا إلى أن أفضل طريقة لاسترداد مثل هذه المربعات هو إنشاء بورصة لهذا الغرض.