شكرا لقرائتكم دون مكان أو تاريخ.. ميليشيا الحوثي تنعى أحد قادتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرع أحد قياداتها البارزة والمشائخ التابعين لها، دون أن تحدد مكان وتاريخ مقتله.

وفي برقية لافتة لرئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للحوثيين، مهدي المشاط، نشرتها وسائل إعلام حوثية، السبت، أقر بمقتل من قال إنه: "الشيخ خالد أحمد محمد حيران عتين".

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ولم يذكر القيادي الحوثي، مكان وتاريخ مقتل المذكور، غير أن مصادر ميدانية أكدت لـ"العربية. نت" ، أن القتيل لقي مصرعه خلال المواجهات الدائرة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، مع الجيش اليمني المسنود بالقبائل وطيران تحالف دعم الشرعية.

القيادي القتيل

قتل بغارة مع مرافقيه

وبحسب المصادر، فإن القيادي الحوثي خالد حيران قتل بغارة للتحالف مع 10 من مرافقيه، وهو شيخ قبائل "العتين"بني مروان، أكبر قبائل مديرية "حرض" التابعة لمحافظة حجة، وعينته الميليشيات مديرا لمديرية حرض، ومنحته رتبة عقيد.

القيادي القتيل

إلى ذلك، لقي قياديان آخران في ميليشيات الحوثي هما محمد هاشم الحمزي ومحمد عبدالقادر الدرة، مصرعهما في ذات الجبهة، حيث تدور معارك عنيفة وسط خسائر فادحة للميليشيا الحوثية التي تحاول تحقيق أي تقدم ميداني منذ أسابيع دون جدوى.