محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة فتاة اسفل عقار بمنطقة الطالبية، أمس السبت.
تلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة إخطارا من مأمور قسم الطالبية بسقوك فتاة من علو بمنطقة مساكن منتصر.
انتقلت قوة من فرقة الطالبية والعمرانية بقيادة العقيد محمد أمين والمقدم مصكفى كمال، وتبين أن الجثة لفتاة ترتدي ملابسها كاملة، وبها كسور متفرقة بالجسم.
تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية ومعاونه النقيب محمد أشرف أن الفتاة أقدمت على الانتحار من أعلى العقار سكنها؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية.
تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، أحاله الرائد خالد يسري نائب مأمور الطالبية، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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كانت هذه تفاصيل خبر انتحار فتاة قفزا من علو في الطالبية.. والتحريات: تعاني من مرض نفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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