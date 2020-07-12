محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):
وافق مجلس الأمن الدولي مساء اليوم السبت على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا عبر معبر تركي واحد.
وصوت المجلس وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية على مشروع قرار جديد مقدم من ألمانيا وبلجيكا، لتمديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا عبر معبر واحد على الحدود التركية.
وأشارت إلى أن 12 عضوا صوتوا مع القرار فيما امتنع 3 أعضاء بمجلس الأمن عن التصويت، موضحة أن التصويت نص على إبقاء "معبر باب الهوى" على الحدود التركية في شمال غرب سوريا مفتوحا "لمدة 12 شهرا حتى 10 يوليو 2021".
يذكر أن مشروع القرار الألماني البلجيكي لم يشر إلى أحكام حول عقوبات أحادية الجانب ضد سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يوافق على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا عبر معبر تركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.