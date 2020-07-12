مسلحون يحرقون ناقلات تحمل حاويات لقاعدة أمريكية جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن مسلحين مجهولين أحرقوا 3 ناقلات كانت تحمل حاويات إلى قاعدة أمريكية جنوبي العراق. وقال المصدر لـقناة روسيا اليوم إن "ثلاث ناقلات تعرضت لهجوم مسلح في منطقة النجمي بين محافظتي الديوانية والمثنى جنوبي العراق"، مضيفا أن مسلحين مجهولين قاموا بإحراق الناقلات التي "يقودها عراقيون". العراق"، مضيفا أن مسلحين مجهولين قاموا بإحراق الناقلات التي "يقودها عراقيون". وأضاف أن "السائقين لم يتعرضوا لأي أذى لكنهم أجبروا على الترجل من الناقلات قبل حرقها".

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