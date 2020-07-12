مظاهرات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب يوم السبت بسبب غضبهم مما يصفونه برد الحكومة غير الكفء على الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم خلال أزمة فيروس كورونا.

والتزامًا بالقيود المفروضة على التجمعات العامة حددت الشرطة من عدد المسموح لهم بدخول ميدان رابين بتل أبيب للمشاركة في التجمع بعد امتلاء الشوارع القريبة بالمتظاهرين الذين يضعون كمامات.

وقال ميشال جيست كاسيف نائب رئيس شركة للصوت والضوء ”لدى 40 عاملًا بلا دخل ولا مال“.

وأضاف ”نحتاج لضخ الحكومة أموالًا إلى أن نعود للحياة الطبيعية“. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن آلافًا حضروا التجمع، ولم تحدد السلطات عدد المحتجين.