اختبارات تكشف عدم إصابة زوجة رئيس البرازيل وابنتيها بفيروس كورونا

قالت ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المصاب بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، إن الاختبارات أثبتت عدم إصابتها وابنتيها بالفيروس.
وأعلنت ميشيل بولسونارو ذلك في بيان على "إنستغرام".
وكانت جدة ميشيل قد نقلت إلى
وكان بولسونارو قد أعلن يوم الثلاثاء أن الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا، وقال إنهتم عزله صحيا في الوقت الذي يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" الذي لم تثبت فعاليته.
وأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 1.8 مليون شخص بفيروس كورونا في البرازيل إضافة إلى وفاة أكثر من 70 ألف شخص.
وتحتل الولايات المتحدة الصدارة من حيث عدد الإصابات والوفيات تليها البرازيل.
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