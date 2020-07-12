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10 آلاف متظاهر يحتجون في روسيا

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نزل 10 آلاف متظاهر على الأقل إلى شوارع مدينة خبروفسك بشرقي روسيا، للتعبير عن دعمهم لحاكم منطقة يتمتع بشعبية، وهو سيرجي فورجال البالغ 50 عاما اعتقل هذا الأسبوع بتهمة إصدار أوامر بتنفيذ عمليات قتل.

وقضت محكمة في موسكو، الجمعة، بتوقيفه، لشهرين بانتظار محاكمته بتهمة قتل عدد من رجال الأعمال قبل 15 عاما.

وينفي فورغال نفيا قاطعا أي تورط له في عمليات القتل. وقالت مصادر التظاهرة ضمت ما بين 10 آلاف و40 ألف شخص، حركتها أيضا مشاعر معادية للكرملين، إذ علت فيها هتافات منددة بالرئيس فلاديمير بوتين. ووصف الموقع الإخباري المحلي دفهاب.رو التظاهرة بأنها «الأكبر في تاريخ خبروفسك» وقال: إن الحشود قطعت مؤقتا حركة المرور خلال عبور التظاهرة في المدينة التي تعد أكثر من 600 ألف نسمة.


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