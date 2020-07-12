10 آلاف متظاهر يحتجون في روسيا

وقضت محكمة في موسكو، الجمعة، بتوقيفه، لشهرين بانتظار محاكمته بتهمة قتل عدد من رجال الأعمال قبل 15 عاما.
وينفي فورغال نفيا قاطعا أي تورط له في عمليات القتل. وقالت مصادر التظاهرة ضمت ما بين 10 آلاف و40 ألف شخص، حركتها أيضا مشاعر معادية للكرملين، إذ علت فيها هتافات منددة بالرئيس فلاديمير بوتين. ووصف الموقع الإخباري المحلي دفهاب.رو التظاهرة بأنها «الأكبر في تاريخ خبروفسك» وقال: إن الحشود قطعت مؤقتا حركة المرور خلال عبور التظاهرة في المدينة التي تعد أكثر من 600 ألف نسمة.
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