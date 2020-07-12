إردوغان يغلق جامعة خاصة خوفا من حرية التعبير

ضمن قراراته المكبلة لكل خصومه ومنابر النقد وحروبه مع خصومه في الأحزاب المحلية، أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسومًا أعلن فيه إنهاء الأنشطة التعليمية في جامعة إسطنبول سهير، وهي جامعة خاصة غير ربحية معروفة بمعاييرها التعليمية العالية. وكان المبرر المعلن للقرار هو العجز المالي للجامعة لمواصلة أنشطتها. لكن أراء متعددة لسياسين وأعضاء ورؤساء احزاب أكدوا أن الإغلاق يأتي ضمن خطة الحكومة لإسكات أي صوت ناقد. أواي رأي حر يخالف أردوغان وحكومته. وتعرضت الجامعة، التي افتتحت عام 2010 في حفل شارك فيه إردوغان نفسه، لضغوط سياسية ومالية متزايدة بعد نزاع داخل الحزب بين إردوغان ورئيس وزرائه السابق أحمد داود أوغلو.

التعليم الديني

النظام السياسي التركي الحاكم لم يعجبه أي شيء مرتبط بالتعبيرات المرئية عن الممارسة الدينية.

وكجزء من حملة للحد من التعليم الديني خلال وقت كان الجيش يسيطر فيه على السياسة التركية، قرر مجلس التعليم العالي التركي - وهو سلطة أنشأها المجلس العسكري عام 1980 للسيطرة على جميع الجامعات في البلاد - إلغاء الاعتراف بالدرجة بعد فترة وجيزة من التخرج. كانت هذه هي الأيام التي يتذكرها العديد من أعضاء المجتمع التركي المحافظ باسم «28 فبراير»، في إشارة إلى تاريخ الحدث الذي أصدر فيه مجلس الأمن القومي مذكرته في عام 1997، وهي العملية التي أجبرت في نهاية المطاف رئيس الوزراء المحافظ الديني نجم الدين أربكان للاستقالة، خلال هذه الفترة، لم يتمكن الطلاب الذين يرتدون الحجاب من دخول الجامعات أو البرلمان، وفرضت قيود صارمة على خريجي المدارس الثانوية الدينية لدخول الجامعات. ولقد تحقق الانتصار الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في عام 2002 بفضل رد الفعل الشعبي الكبير على هذه العملية.

جامعة سهير

بنيت جامعة إسطنبول سهير من قبل منظمة أكاديمية مرموقة، ومؤسسة العلوم والفنون، التي شكلتها مجموعة من الأكاديميين المحافظين بما في ذلك داود أوغلو، واكتسبت سمعة قوية في تركيا وخارجها. وفي رسالة مفتوحة إلى إردوغان في 20 مايو، وصفت جمعية دراسات الشرق الأوسط سهير بأنها «مؤسسة مستقلة للتعليم العالي سرعان ما أنشأت سمعة قوية في العديد من التخصصات الأكاديمية»، وأنها «كانت ملاذا لوجهات نظر متنوعة، وجذبت بعض العلماء الأكثر تميزا في تركيا». ولكن الآن سحرت سهير من إردوغان. فعندما انفصل داود أوغلو عن الرئيس وشكل حزبه السياسي، أعيد فتح القضايا القانونية المغلقة سابقًا ضد الجامعة، وتعرضت الجامعة لمشاكل قانونية ومالية شديدة. وينتظر الآلاف من طلابها مستقبلًا غامضًا، واضطر مئات من أعضاء هيئة التدريس فيها إلى الدخول إلى سوق العمل في وقت يكون فيه العثور على وظيفة أكاديمية أقرب إلى المستحيل وسط أزمة COVID-19.

طرد الأكاديميين

إن قضية سهير ليست الحالة الأولى للقيود على الحرية الأكاديمية. وعلى مر التاريخ، شهدت تركيا عمليات تطهير أدت إلى طرد المئات من الأكاديميين من مواقعهم خلال فترات الحكم الاستبدادي العسكري والمدني. وبعد محاولة الانقلاب العسكري في 15 يوليو 2016، أُغلق العديد من الجامعات بسبب صلاتها المزعومة مع Gulenists، الشبكة السرية المرتبطة برجل الدين المنفي فتح الله غولن، التي يتهمها إردوغان بالتخطيط لمحاولة الانقلاب. ومع ذلك، فإن ما تظهره قضية إغلاق سهير على وجه التحديد هو أن المعركة قد اتخذت الآن مرحلة جديدة وتحولت إلى معركة داخلية داخل الحزب الحاكم، بالرغم من أن سهير كانت جامعة ليبرالية تضم العديد من أعضاء هيئة التدريس من وجهات نظر مختلفة، إلا أنها لا تزال تعتبر مؤسسة بنيت من قبل النخب المحافظة. وتصدى حزبا المعارضة المحافظان الجديدان اللذان تم تشكيلهما من داخل حزب العدالة والتنمية بشكل مباشر لهذه الصدمة. داود أوغلو، الذي يقود الآن حزبًا محافظًا يتحدى حزب العدالة والتنمية، وحزب المستقبل (جيلسيك)، حيث ألقى باللوم مباشرة على إردوغان في الإغلاق. وعبّر نائب رئيس الوزراء السابق لحزب العدالة والتنمية، علي باباجان، الذي أصبح الآن زعيم حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا)، عن رد فعله على تويتر، ووصف عملية الإغلاق بأنها معادية وغير قانونية. في إشارة إلى الروح الناشئة من تحالف متعدد الأحزاب مؤيد للديمقراطية. وأدين قرار إغلاق سهير من قبل جميع أحزاب المعارضة الأخرى، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب الخير القومي.

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- أصدر إردوغان في 30 يونيو، مرسومًا أعلن فيه إنهاء الأنشطة التعليمية في جامعة إسطنبول سهير

- جمعية دراسات الشرق الأوسط وصفت سهير بأنها «مؤسسة مستقلة للتعليم العالي ذات سمعة قوية في العديد من التخصصات الأكاديمية»

- أدين قرار إغلاق سهير من قبل جميع أحزاب المعارضة الأخرى

أسباب إقفال جامعة سهير

1- للحد من حرية التعبير

2- لأنها تعتبر مؤسسة بنيت من قبل النخب المحافظة