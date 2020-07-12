كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم تتصدى لقذائف صاروخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدت المضادات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة حميميم العسكرية بمدينة اللاذقية السورية، اليوم السبت، لأهداف حاولت الاقتراب من القاعدة الروسية في المنطقة، نقلا عن وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال مصدر في القاعدة، إن "أهدافا معادية حاولت الاقتراب من محيط المنطقة لتبادر الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية القاعدة بتدميرها في سماء المنطقة دون حدوث أي أضرار تذكر".

وأكد أن الأهداف المعادية عبارة عن مجموعة طائرات مسيرة مصدرها المجموعات المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وريف إدلب.

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجماعات المسلحة زادت من نشاطها في إدلب السورية بشكل كبير منذ بداية العام، وذكر أن قاعدة حميميم بدورها تعرضت إلى 15 هجوماً في الوقت ذاته.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارات دوت في ريف اللاذقية بالقرب من القاعدة الروسية في حميميم، نتيجة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لطائرات مسيرة كانت في طريقها إلى القاعدة الروسية، دون ورود معلومات عن أضرار حتى الآن.