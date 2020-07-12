كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا.. اليونان تسجل 41 إصابة جديدة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان، اليوم السبت، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 11 حالة لدى أشخاص قادمين إلى البلاد، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمصابين، منذ بداية الوباء في اليونان، إلى 3772 شخصا.

وفي اليوم السابق، تم تسجيل عدد قياسي من الحالات اليومية المكتشفة من الإصابات بمرض كوفيد-19، خلال الأشهر الأخيرة بلغ 60 حالة، منها 40 حالة على المعابر الحدودية.

ومنذ فتح الحدود في 1 يوليو، ازداد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، القادمة من الخارج إلى اليونان.

وأضافت المنظمة، أنه لم يتم خلال الـ24 ساعة الماضية، رصد أية وفيات بسبب المرض، ليبقى إجمالي عدد الوفيات نتيجة كوفيد-19 في اليونان، مستقرا عند 193 حالة وفاة.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,724 مليون إصابة، بينهم أكثر من 564 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,417 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.