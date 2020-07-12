كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الممثل الهندي "أميتاب باتشان" يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الممثل الهندي المشهور، أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال باتشان، في تغريدة نشرها في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت: "خضعت لفحص أعطى نتائج إيجابية للإصابة بـCOVID-19، وتم نقلي إلى المستشفى".

وأضاف الممثل الهندي: "تجرى اختبارات للأسرة والموظفين وفي انتظار النتائج... يرجى من الجميع من كان على اتصال قريب بي خلال الأيام الـ10 الأخيرة الخضوع للاختبارات".

ونقل نجم بوليوود إلى مستشفى نانافاتي في مدينة مومباي، مركز المال والترفيه بالهند، حيث تجري اختبارات مكثفة له. ويعتبر باتشان، البالغ 77 عاما من عمره، أيقونة للسينماتوغراف الهندي، ومثل في أكثر من 200 فيلم. وكان باتشان في صدارة حرب الهند ضد فيروس كورونا وظهر في إعلانات للخدمة العامة. Advertisements وبعد ساعات من هذا الإعلان، ذكر النجم السينمائي، ابهيشيك باتشان، نجل أميتاب باتشان، أنه مريض أيضا بعدوى فيروس كورونا ونقل مع والده إلى المستشفى، مضيفا أنه تم رصد أعراض خفيفة عليهم.