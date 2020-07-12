شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أستراليا ترتفع إلى 9553 والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد إجمالي الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا في أستراليا 9553 حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج نيوز. وأشارت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في أستراليا بلغ 107 بسبب كوفيد- 19، بينما تعافى 7724 من المرض. وسجلت أستراليا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 194 حالة إصابة بالفيروس وحالة وفاة واحدة.

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