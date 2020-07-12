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431 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

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سجلت وزارة الصحة البحرينية، 431 إصابة جديدة، منها 228 حالة لعمالة وافدة، و 201 حالة لمخالطين، وحالتين قادمتين من الخارج.

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد الحالات المصابة تحت العناية بلغ 53 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 83 حالة، في حين أن 4485 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4538 حالة.

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