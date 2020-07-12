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رونالدو ينقذ يوفنتوس من خسارة محققة امام اتلانتا

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2020-07-11 | 23:36

رونالدو ينقذ يوفنتوس من خسارة محققة امام اتلانتا

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رفض النجم البرتغالي كرستيانو رنالدو سقوط فريقه يوفنتوس أمام ضيفه أتالانتا،عندما سجل هدفي التعادل بنتيجة (2-2)، السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من .
أحرز دوفان زاباتا وروسلان مالينوفسكي أهداف أتالانتا بالدقائق 16 و80، بينما سجل هدفي يوفنتوس من ركلتي جزاء في الدقائق 55 و89.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، بينما رفع أتالانتا رصيده إلى 67 نقطة بالمركز الثالث.


ونجح أتالانتا في ترجمة سيطرته بنجاح، بعدما تمكن زاباتا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16.
وفي الشوط الثاني حصل يوفنتوس على ركلة جزاء، تمكن رونالدو من ترجمتها إلى هدف التعادل في الدقيقة 55.

وتمكن البديل روسلان مالينوفسكي ، من تسجيل هدف التقدم لأتالانتا، في الدقيقة 80 وحصل اليوفي على ركلة جزاء بعد لامست كرة هيجواين مدافع أتلانتا داخل منطقة جزاء 89 واستطاع رونالدوتنفيذها بنجاخ هدف تعادلي انتهت عليه المباراة.

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