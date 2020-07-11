مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادثة سير شمال مصر

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، في حادثة سير وقعت، اليوم السبت، في مدينة الإسكندرية، شمال مصر.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن حادث سير مروع وقع اليوم، نجم عن اصطدام شاحنة ثقيلة بحافلة صغيرة، على الطريق الساحلي الدولي غرب الإسكندرية.
ونقلت عن مدير إسعاف الإسكندرية، قوله إن “الحادث خلف مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة”.
وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم، وفتحت النيابة العامة تحقيقا في ملابسات الحادث.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة حوادث السير في مصر ارتفعت في السنوات الأخيرة، بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرق، وتهالك السيارات. وأسفرت هذه الحوادث عن مصرع 3 آلاف و484 شخصا عام 2019، وفق المصدر ذاته.
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