برشلونة ينتصر وينتظر تعثر الريال لإحياء حظوظه في المنافسة على لقب”الليغا”

حقق فريق برشلونة فوزا مهما خارج القواعد على حساب فريق بلد الوليد لحساب منافسات الجولة الـ36 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز الوحيد لبرشلونة اللاعب أرتورو فيدال في الدقيقة 15 في مواجهة كان الفريق الكتلاني مجبرا على الفوز بنقاطها وانتظار تعثر الريال لإنعاش آماله في المنافسة على اللقب الذي يقترب من القلعة الملكية.

ويحتل برشلونة، بعد فوزه اليوم على بلد الوليد، المركز الثاني بما مجموعه 79 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد، الذي سيرحل يوم الاثنين لمواجهة فريق غرناطة.

ويواجه برشلونة في مباراتيه المتبقيتين على التوالي كلا من أوساسونا وآلافيس، في وقت يلاقي الريال فريقي فيا ريال وليغانيس بعد خوض مباراة يوم الاثنين أمام غرناطة.