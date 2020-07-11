وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تعلن تعيين مندوبين إقليميين جدد-التفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أخيرا، عن تعيين مندوبين إقليميين بمقرات عدد من الجهات في المغرب.
وبحسب مذكرة توصل بها المديرون الجهويون ومندوبي الشؤون الاسلامية، أمس الجمعة، أنه جرى تعيين جمال الدين امحمدي على رأس المندوبية الإقليمية بني ملال، وعبد الرفيع بن الطاهر بفاس، وعبد السلام ماء العينين في بالعيون.
كما تم تعيين كل من عبد السلام حمو رجال في الرباط، وعبد الوافي مدفون بمقاطعة الدار البيضاء أنفا، ورشيد طيابي أكادير، وزكية خثيري بوجدة، ويوسف بوعلي بطنجة، وإدريس حبيبي الراشدية.
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