بالصور.. تشييد أضخم بوابة للحرم المكي في السعودية

تداولت وسائل إعلام سعودية لأول مرة صوراً لتشييد “أضخم بوابة” للحرم المكي يصل ارتفاعها إلى 51 متراً، وتعد هذه البوابة من أبرز مشاريع توسعة الحرم المكي، حيث تم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهتها في حلتها الجديدة.

فقد أعلن رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، أنس صيرفي، عن استمرار أعمال تطوير بوابة الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام.

وقال صيرفي إن البوابة ترتبط مباشرة بالكعبة من الجهة الجنوبية، مشيراً إلى أنه تم تحريكها للخارج عن موقعها القديم بنحو 50 متراً.

Advertisements

كما أضاف أنه استخدم في أعمال تشييدها أحدث التقنيات والتصاميم، ويرتفع طول البوابة في حلتها الجديدة 51 متراً، والأقواس نحو 20 متراً، كما يبلغ ارتفاع المنارة الواحدة فيها 137 متراً.