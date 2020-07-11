بالصور.. تشييد أضخم بوابة للحرم المكي في السعودية

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تداولت وسائل إعلام سعودية لأول مرة صوراً لتشييد “أضخم بوابة” للحرم المكي يصل ارتفاعها إلى 51 متراً، وتعد هذه البوابة من أبرز مشاريع توسعة الحرم المكي، حيث تم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهتها في حلتها الجديدة.
فقد أعلن رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، أنس صيرفي، عن استمرار أعمال تطوير بوابة الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام.
وقال صيرفي إن البوابة ترتبط مباشرة بالكعبة من الجهة الجنوبية، مشيراً إلى أنه تم تحريكها للخارج عن موقعها القديم بنحو 50 متراً.
كما أضاف أنه استخدم في أعمال تشييدها أحدث التقنيات والتصاميم، ويرتفع طول البوابة في حلتها الجديدة 51 متراً، والأقواس نحو 20 متراً، كما يبلغ ارتفاع المنارة الواحدة فيها 137 متراً.
المتحذث ذاته، أوضح أيضاً أن “باب الملك عبدالعزيز يعتبر الباب الرئيسي في الجهة الجنوبية للحرم المكي الشريف، والباب رقم واحد، واستُعمل في بناء الباب أجود مواد البناء، وأحدث التقنيات وأروع التصاميم، ويتميز بالارتباط البصري للكعبة المشرفة، حيث يتم مشاهدة الكعبة المشرفة بالكامل من مدخل الباب وعلى بُعد 300 متر”.
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