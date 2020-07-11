الحالة الوبائية في جهة مراكش – آسفي.. 25 إصابة جديدة بالفيروس و12 حالة شفاء تغادر المستشفى

كشفت المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، اليوم السبت، عن ارتفاع اجمالي المصابين بفيروس كورونا بجهة مراكش اسفي الى 2739 مصابا بعد تسجيل 25 حالة اصابة جديدة خلال 24 ساعة الاخيرة.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ عدد الحالات التي تخضع للعلاج على صعيد الجهة 703 حالة بنسبة 25.7 في المئة، تتوزع بين عمالة مراكش 117 وأقاليم الرحامنة 01 والحوز 55وآسفي 524 وقلعة السراغنة 06.

هذا وقد تماثلت 12 حالة جديدة للشفاء من كوفيد-19، صباح يوم الخميس، في المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، بعدما أكدت التحاليل المخبرية خلوها التام من فيروس كورونا المستجد.

وحسب المديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش- آسفي، فإن عدد حالات الشفاء بلغ 1451 في إقليم مراكش، وارتفع بذلك إجمالي المتعافين في الجهة إلى 1972 حالة شفاء، بنسبة 72.2 في المائة من إجمالي الإصابات فيها.

وبخصوص الوفيات جراء الفيروس في الجهة، فقد بلغت 58 حالة وفاة، موزعة بين عمالة مراكش (45)، وإقليمي الحوز (04)، والرحامنة (02)، وآسفي (04)، وحالة وفاة واحدة في كل من أقاليم شيشاوة، وقلعة السراغنة، والصويرة، بنسبة 2.1 في المائة.