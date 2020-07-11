تمكن الحرس المدني الإسباني من ضبط 5 مغاربة، بينهم قاصر، مختبئين في شاحنة لنقل “الخردة” بمدينة مليلية السليبة حينما كانوا يحاولون الهجرة إلى الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط.
وكشفت صحيفة “لابانغوارديا” التي أوردت الخبر أن خلية الحرس المدني المكلفة بمراقبة جهاز كشف ضربات القلب اكتشفت تسلل مهاجرين داخل الشاحنة، المحملة بثمانية أطنان من “الخردة” المتوجهة صوب شبه الجزيرة الإيبيرية.
وشدد المصدر ذاته على كون كشف الجهاز لوجود غرباء داخل الشاحنة، دفع الحرس المدني الاسباني إلى إخراجهم من مكان الاختباء، مبرزا أنهم كانوا في وضع خطير يهدد سلامتهم الجسدية نتيجة الوزن الثقيل لـ”الخردة” وعدم استقرارها.
وأوضح المصدر ذاته أن تدخل رجال الوقاية المدنية، من خلال الاستعانة بآلات معينة، مكن من إنقاذ المهاجرين المغاربة الذين كانوا يعانون من أعراض خطيرة للجفاف، مبرزا أن واحدا منهم كان فاقدا للوعي.
كانت هذه تفاصيل خبر واحد منهم كان فاقدا للوعي.. الأمن الاسباني يضبط 5 مغاربة بينهم قاصر مختبئين في شاحنة “خردة” متوجهة إلى إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.