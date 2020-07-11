واحد منهم كان فاقدا للوعي.. الأمن الاسباني يضبط 5 مغاربة بينهم قاصر مختبئين في شاحنة “خردة” متوجهة إلى إسبانيا

تمكن الحرس المدني الإسباني من ضبط 5 مغاربة، بينهم قاصر، مختبئين في شاحنة لنقل “الخردة” بمدينة مليلية السليبة حينما كانوا يحاولون الهجرة إلى الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط.

وكشفت صحيفة “لابانغوارديا” التي أوردت الخبر أن خلية الحرس المدني المكلفة بمراقبة جهاز كشف ضربات القلب اكتشفت تسلل مهاجرين داخل الشاحنة، المحملة بثمانية أطنان من “الخردة” المتوجهة صوب شبه الجزيرة الإيبيرية.

وشدد المصدر ذاته على كون كشف الجهاز لوجود غرباء داخل الشاحنة، دفع الحرس المدني الاسباني إلى إخراجهم من مكان الاختباء، مبرزا أنهم كانوا في وضع خطير يهدد سلامتهم الجسدية نتيجة الوزن الثقيل لـ”الخردة” وعدم استقرارها.

وأوضح المصدر ذاته أن تدخل رجال الوقاية المدنية، من خلال الاستعانة بآلات معينة، مكن من إنقاذ المهاجرين المغاربة الذين كانوا يعانون من أعراض خطيرة للجفاف، مبرزا أن واحدا منهم كان فاقدا للوعي.