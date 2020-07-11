راح ضحيتها نحو 8000 مسلم.. البوسنيون يحيون الذكرى 25 لمذبحة “سريبرينتشا” التي صدمت العالم -صور

أحيا البوسنيون اليوم السبت، الذكرى الخامسة والعشرين لمذبحة “سريبرينتشا” التي راح ضحيتها نحو 8000 رجل وصبي مسلم، والتي صدمت العالم باعتبارها جريمة الإبادة الجماعية الوحيدة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ووفق وكالة رويترز، فإن العائلات المكلومة وقفت أمام نعوش ملفوفة باللون الأخضر لتسع ضحايا تم التعرف على رفاتهم حديثا، وسيتم دفنها في مقبرة بالقرب من البلدة، حيث تشير شواهد القبور البيضاء الطويلة إلى مقابر 6643 ضحية أخرى.

وأضاف المصدر ذاته، أنه لا يزال نحو 1000 من ضحايا المذبحة في عداد المفقودين بهذه البلدة التي شهدت واحدة من أفظع أحداث حرب البوسنة التي دارت رحاها بين عامي 1992 و1995.

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هذا وقد وجه عدد من قادة العالم خطاب في احتفالية رسمية بهذه الذكرى عبر رابط فيديو بعد أن منعهم تفشي وباء فيروس كورونا من الحضور، وبدلا من عشرات الألوف من الزوار الذين يحضرون عادة هذا الاحتفال السنوي، جاء بضعة آلاف فقط بعد أن حظر المنظمون الزيارات المنظمة.

وخلال المناسبة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ”نشعر بالحزن مع العائلات التي تسعى بلا كلل لتحقيق العدالة لثمانية آلاف روح بريئة أُزهقت، بعد كل هذه السنوات“.

وكانت واشنطن توسطت في اتفاق السلام البوسني بعد شهور من هذه المذبحة.