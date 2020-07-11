دوي انفجارات في سماء مدينة جبلة في سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سُمع مساء اليوم، السبت، دوي عدة انفجارات ضخمة متتالية في سماء مدينة جبلة الساحلية في محافظة اللاذقية في سورية، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي التابع للنظام السوري في دمشق.

ونقلت القناة عن مراسلها في المنقطة "سماع دوي انفجارات متتالية في سماء مدينة جبلة" دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول الواقعة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان الجيش اللبناني عن خرق الطيران الإسرائيلي الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية، وذكرت قيادة الجيش اللبناني أن "ثلاث طائرات إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب النبطية ومرجعيون وإقليم التفاح قبل أن تعود جنوبا باتجاه الأراضي المحتلة".

وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته الليلة إلى "خرق زورقين حربيين إسرائيليين معاديين المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة"، لافتًا إلى "أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

والجمعة، قتل 35 شخصا، أمس الجمعة، جراء غارة "لطيران مجهول" في سورية، بسحب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية. وبحسب الوكالة، فإنّ القتلى "مسلّحون تابعون لإيران".

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وأضافت أن القتل استهدف "رتلًا من مجموعات مسلّحة تابعة لإيران" في دير الزور، شرقيّ سورية.

وأفادت مصادر محلية لمراسل "الأناضول" أنّ طائرات مجهولة الهوية استهدفت الرتل على الجانب السوري من الحدود السورية العراقية بالقرب من مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل 35 عنصرًا من تلك المجموعات بينهم قياديان، واحتراق عدد كبير من الآليات العسكرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليّتها عن القصف.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، الجمعة، عن إستراتيجيّة أميركيّة – إسرائيليّة جديدة تقوم على استهداف كبار ضّباط الجيش الإيراني في محاولة لتقليل قّوتهم ومواجهة البرنامجين الصاروخي والنووي الإيراني.