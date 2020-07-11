انفجار غاز يؤدي إلى إصابة شخص في طهران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هز انفجار غاز أحد المباني السكنية في العاصمة الإيرانية، مما تسبب في إصابة شخص، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية "إسنا" عن إدارة الإطفاء في طهران.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء للوكالة إن عدة أسطوانات غاز كانت في قبو انفجرت مما أدى إلى تضرر المبنى وإصابة أحد السكان.

وشهدت إيران خلال الأيام الماضية سلسلة تفجيرات هزت عدة مواقع في محيط منشآت عسكرية ونووية وصناعية بينها منشأة نطنز النووية.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة.

ولكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.