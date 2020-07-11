شكرا لقرائتكم خبر عن 27 حالة.. استقرار نسبي بوفيات كورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 27 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بكورونا.
وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 4143 شخصا، بعد أن كانت 4116 في الإحصائية السابقة.
ويشير هذا العدد إلى استقرار نسبي لمؤشر الوفيات بفيروس كورونا في موسكو.
وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 228678 إصابة مؤكدة، بينها 164095 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.
وسجلت في روسيا حتى صباح أمس السبت، 720547 إصابة بينها 11205 وفيات و497446 حالة شفاء.
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