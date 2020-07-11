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اعتقال 11 داعشًا في نينوى العراقية

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شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 11 داعشًا في نينوى العراقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، اعتقال 11 من عناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على 11 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الوزارة أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإجرامية والمبايعة لهم وارتكاب عدة عمليات ضد القوات الأمنية ، من بينها عمليات ابتزاز وتهجير وقتل للمواطنين خلال سيطرة العصابات الإرهابية على المحافظة آنذاك، مشيرة إلى انه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية.

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