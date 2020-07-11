شكرا لقرائتكم خبر عن دفاعات النظام السوري تتصدى لطائرات مسيرة في اللاذقية والان نبدء بالتفاصيل
دوت انفجارات في ريف اللاذقية بالقرب من القاعدة الروسية في حميميم، نتيجة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري لطائرات مسيرة كانت في طريقها إلى القاعدة الروسية، دون ورود معلومات عن أضرار حتى الآن.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 مايو الماضي، تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام وقاعدة حميميم الروسية لطائرة مسيرة في سماء ريف اللاذقية.
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