شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 188 إصابة في إيطاليا و108 بسويسرا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية وسبع حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 242827 إصابةً, فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34945 حالة وفاة, مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 194579 حالةً.

فيما سجلت سويسرا 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الحالات المؤكدة فيها إلى 32798 حالةً.

وذكرت وزارة الدولة للشؤون الصحية السويسرية اليوم، أنها لم تسجل حالات وفاة جديدة، ليستقر بذلك إجمالي عدد الوفيات عند 1686 حالة وفاة.